G20 Sie wollen euch loswerden

Beim G20-Gipfel in Hamburg treffen sich die Staats- und Regierungschefs der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Die Demo unter der Motto „G20 – Welcome to hell“ ist wegen den Krawallen bereits offiziell beendet, weitere Ausschreitungen werden aber befürchtet. Video 2 Min.



