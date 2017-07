Syrien: Der vom Westen initiierte Regime Change droht zu scheitern – Entscheidende False Flag Operation voraus?

Der savoyische Staatsmann, Schriftsteller und politische Philosoph, Joseph de Maistre schrieb am 15. August 1811:

Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient.

Diesen Satz, den er als Verfechter der französischen Gegenaufklärung verfasste, trägt heute noch den gleichen Wahrheitsgehalt in sich wie zu Beginn des 19.Jahrhunderts.

Die Bürger wählen heute nicht einen Staatsmann, eine Kanzlerin oder einen Präsidenten – vielmehr wählen sie das für sie vorselektierte, kleinere Übel. Ein kleineres Übel, das in ihren Augen vielleicht nicht so sehr mit dem Tiefen Staat verwoben ist wie der bisherige Staatsmann, die bisherige Kanzlerin, der bisherige Präsident oder der momentane Gegenkandidat. Ein Trugschluss wie uns die Geschichte in aller Ausführlichkeit zeigt.

In Zusammenarbeit mit der Hochleistungspresse – mittels Anschuldigungen….