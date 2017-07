Als Michael Jackson starb stand für einen Augenblick die Welt still. Wer war dieser Michael Jackson? War er wirklich der, den uns die Medien immer wieder präsentierten? Oder war er am Ende doch ganz anders? Steckt hinter seinem Tod womöglich mehr als wir alle ahnen? Wenn Sie erfahren wollen, was hinter dem Tod von Michael Jackson wirklich steckt, dann sollten Sie „Pans letztes Lied – Die Michael Jackson Verschwörung“ nicht versäumen. Klick Bild für Video



