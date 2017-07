Nord-Korea: „Wenn die Spannung weiter steigt … dann

„Derzeit sind die Spannungen hoch und wir würden gerne eine Deeskalation sehen“, sagte Liu bei einer Pressekonferenz im UN-Hauptquartier, da China im Juli die Sicherheitsratspräsidentschaft übernimmt.

„Wenn die Spannung weiter steigt … dann wird es früher oder später außer Kontrolle geraten und die Konsequenzen würden katastrophal sein“, sagte er.

—

(„Currently tensions are high and we certainly would like to see a de-escalation,“ Liu told a news conference at UN headquarters as China takes over the Security Council presidency in July.

„If tension only goes up … then sooner or later it will get out of control and the consequences would be disastrous,“ he said.)