Bloß kein WhatsApp! Diese Messenger-App empfiehlt dir Edward Snowden

Edward Snowden per Videoschalte in der Uni Köln: „Ich bin kein Held!“ (Foto: Simon Lanzerath)

Der ehemalige CIA-Mitarbeiter Snowden spricht in Köln zu Studenten und gibt Tipps, wie sie ihre Privatsphäre im Internet schützen und ihre Nachrichten verschlüsseln können.

Was bringt rund 2.500 Menschen dazu, an einem lauen Abend zur Uni zu gehen, um sich einen Vortrag über „Courage“ anzuhören? Es ist kein prominenter Professor, der die Massen am Freitag gegen 19 Uhr in mehrere Hörsäle der Universität zu Köln treibt. Der Redner des Abends ist nicht mal anwesend – aber ist es der Mann, der Amerikas größte Geheimnisse in die Welt trägt: Edward Snowden. Mehr…..