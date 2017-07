Aus der Rohstoff- und Devisenabteilung der Schweizer Großbank UBS kommen positive Kommentare Stimmen in Sachen Gold. Neben möglichen Kaufkursen werden aber auch Verkaufsziele genannt.

Der Goldpreis ist in den vergangenen Tagen weiter zurückgekommen. Am Nachmittag um 14 Uhr kostete die Feinunze Gold am Spotmarkt 1.224 US-Dollar. Das entsprach 1.078 Euro.

Analysten der Schweizer Großbank UBS raten Anlagern, sich jetzt auf die Lauer zu….