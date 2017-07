Hintergrund der weltweiten Rolle und Benehmen der USA als Hammer der NWO der London City

Der aus dem Judentum konvertierte Henry Makow schreibt im Folgenden eine Zusammenfassung dessen, was ich so oft in kurzen Sätzen geschrieben habe. Makows Synopsis ist ein MUSS LESEN für diejenigen, die die NWO (Neue Weltordnung) und insbesondere die heutige Rolle der US darin verstehen wollen.

“Ihr verblendeten Leiter, die ihr Mücken seihet und Kamele verschluckt!

Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln auswendig reinlich haltet, inwendig aber ist’s voll Raubes und Fraßes!” (Matth 23:24,25).

Die Menschen der Welt und sogar ihre Regierungen” werden “wie minderjährige Kinder sein”. (Die Protokolle von Zion 15) und hier).



Demokratie und Freiheit sind Illusionen, die sich allmählich wie Morgennebel verteilen.

Unsere Regierungen beantragen bei kabbalistischen (Freimaurer-) Bankern (Zentralbanken) Kredit wie Kinder.

Regierungen sind nur ein Schleier für diese Banker. “Erfolgreiche” Menschen….