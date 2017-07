Der Stab der irakischen Armee kündigte die baldige Befreiung von Mosul an. Unter der strengen Kontrolle der Militärzensur unterstreichen die Medien die Eroberung der Ruinen der Al-Nouri Moschee, wo der Kalif Abou Bakr al-Baghdadi seinen Sieg angekündigt hatte. Premierminister, Haider al-Abadi, schloss daraus dass das wirkliche Ende von Daesch gekommen ist.

In Wirklichkeit ist Daesch ein durch den ehemaligen US-Nationalen Geheimdienstleiter, John Negroponte, geschaffenes Werkzeug, das aus bewaffneten Gruppen, die von der britischen MI6 gesteuert werden, aufgebaut wurde. Während die Obama-Administration ihn beauftragt hatte ein „Sunnistan“ zu erstellen, um die Seidenstraße, die China an das Mittelmeer über Teheran, Bagdad und Damaskus verbindet, abzuschneiden, hat sich die Trump-Verwaltung gegen die Bildung dieses Staates ausgesprochen. Die gegen die beiden wichtigsten Städte Mosul (Irak) und Rakka (Syrien) geführten Operationen sollten eigentlich den Teufel wieder in seine Flasche zurückbringen und das Terrorsystem so herstellen, wie es zum Zeitpunkt der al-Kaida war.

Die vorzeitigen Aussagen der irakischen Beamten scheinen auf das Anliegen von Washington zu reagieren, um Moskaus Nachricht von dem durch die russische Armee verursachten Tod des Daesch-Kalifen, Abu Bakr al-Baghdadi, zu überdecken.