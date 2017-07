„Wir dürfen uns (nicht) abschotten“: 15000 Polizisten für G20 Gipfel

Während im Vorfeld des G20 Treffens, hauptsächlich über eine Gruppe trunkener Polizisten und linke Randalierer berichtet wurde, wird die überdimensionale Sicherheitsaufgebot, die Einschränkung der Demonstrationsfreiheit, so wie ein temporäres Gefängnis welches speziell für G-20 Gegner eingerichtet wurde, in der öffentlichen Berichterstattung nur am Rande thematisiert. Aber natürlich nicht hinterfragt. Das Vorgehen vor diesem Ereignis offenbart, wofür all die neuen Sicherheitsstandards tatsächlich gebraucht werden! Um den Regierenden ihre Untertanen vom Leib zu halten… Video 9 Min.



