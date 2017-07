RT-Exklusiv: Flüchtlinge in den Fängen von Mafia und Migranten-Banden in Sizilien

Der Großteil der Flüchtlinge, der über das Mittelmeer kommt, landet in Italien an. Der italienische Staat sieht sich mit der Situation überfordert und pocht auf europäische Hilfe. Ansonsten könnten in Zukunft Schiffe mit Migranten in den italienischen Häfen abgewiesen werden. Auf Sizilien machen derweil Mafia und Migranten-Gangs aus der Not der Flüchtlinge ein Geschäft. Organisierte Kriminalität, Drogen und Prostitution treiben neue Blüten. Und es gibt einen beständigen Nachschub von Opfern und Tätern. Video 5 Min.



Ähnliche Beiträge