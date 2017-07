Der ehemalige CIA-Analyst und heutige Friedensaktivist Ray McGovern hält den in der Welt am Sonntag veröffentlichten Artikel, in dem der bekannte US-Journalist Seymour Hersh dem US-Präsidenten Trump vorwirft, die Öffentlichkeit bei seinem Marschflugkörper-Angriff auf Syrien vorsätzlich getäuscht zu haben, für zutreffend.

Der von Trump angeordnete Angriff auf Syrien war nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste nicht gerechtfertigt Exklusiv:

Die US-Mainstream-Medien sind sich so einig in der Unterdrückung von

Artikeln, die ihre gemeinsam vertretene Linie infrage stellen, dass der berühmte US-

Journalist Seymour Hersh seine neuen Erkenntnisse über den Angriff auf Syrien,

den Präsident Trump am 6. April durchführen ließ, nur in einer deutschen Zeitung