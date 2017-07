Was wird mit den Edelmetallen geschehen, wenn die riesige Finanzblase platzt?

Die Mainstreammedien rühren weiter die Werbetrommel für die größte Finanzblase der Geschichte, aber wenn sie eines Tages platzt, wird nur ein sehr kleiner Teil der Investoren auf das Desaster vorbereitet sein. Die Märkte sind heutzutage so verrückt, dass Fundamentaldaten überhaupt keine Rolle mehr zu spielen scheinen. Aber wenn wir uns die Daten und Zahlen ganz genau anschauen, stellen wir fest, dass sie doch noch von Bedeutung sind.

Um in die richtigen Anlageoptionen für die Zukunft zu investieren, muss man zwischen Assets mit geringem Risiko und hohem Gewinnpotential und Assets mit hohem Risiko und geringem Gewinnpotential entscheiden. Das klingt erst einmal, als sollte es für jeden mit einem Hauch von gesundem Menschenverstand kein Problem sein, doch ich kann Ihnen versichern, dass es an den Märkten derzeit alles andere als vernünftig zugeht. Die meisten Investoren treffen ziemlich irrationale Entscheidungen. Das verstehe, wer will.

In diesem Artikel möchte ich die Chancen und Risiken von Gold, Silber und den Aktienmärkten vergleichen. Die folgenden Charts zeigen unmissverständlich, welche Assets das höchste Gewinnpotential bei gleichzeitig geringem Risiko aufweisen. Mehr…..