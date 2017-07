Guten Abend,

ich war wieder mal gehandicappt. Diesmal mit einer Augenentzündung im linken Auge (dem Nahsichtauge). Mit dem Fernsichtauge lässt sich auch mit Brille nicht gut arbeiten. Konnte es mit Hausmitteln so weit eindämmen, dass es nicht mehr rinnt, nicht mehr juckt, nicht mehr schmerzt, sondern nur noch feuerrot ist, was mich doch ein bisschen zur Vorsicht zwingt. Weiß nicht woher es kam – wohl eine Kombination von der Holzarbeit (was mit Staub verbunden ist), zu viel Arbeit am PC mit all den Störungen (Hacker?), der Kälte und dem permanenten Wind.

Nun gut, ein Freund legte mir ans Herz, euch ebenfalls auf den Artikel der Luftpost aufmerksam zu machen:

US-Atombomber trainieren über dem Operationsgebiet Europa

Nach Fairford in Großbritannien verlegte strategische US-Atombomber trainieren über dem Operationsgebiet…..