Der israelisch-palästinensische Konflikt kann nach Ansicht des UN-Generalsekretärs, António Guterres, nur gelöst werden , wenn Israel die 50-jährige Besetzung palästinensischer Gebiete beendet.

In einer am Freitag an die Sitzung des „Ausschusses zur Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes“ anlässlich der 50-jährigen Besetzung palästinensischer Gebiete gerichtete Botschaft unterstrich Guterres, die Besetzung der palästinensischen Gebiete habe…..