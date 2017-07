GRUSS AUS NORDKOREA

Liebe Freunde, neben dem Mittleren Osten ist Nordkorea die gefährlichste Krisenregion der Welt. Seit einigen Tagen bin ich mit Freddy hier. Auf nordkoreanische Einladung. Und suche nach der Wahrheit. Und nach einer Lösung. Katastrophen wie im Irak und Syrien dürfen sich nicht wiederholen. Kriege sind immer Niederlagen. Der ganzen Menschheit.



Wir führen politische Gespräche, setzen uns für US-Gefangene ein, fahren an die Grenze zu Südkorea, besichtigen Fabriken und Landwirtschaftsbetriebe. Es ist schwer, in Nordkorea gesicherte Informationen zu bekommen. Unsere freundlichen nordkoreanischen Begleiter beantworten nicht jede Frage. Nordkorea ist das Land der 1000 Geheimnisse und Verbote. Und doch verstehen wir dieses verschlossene Land jeden Tag etwas mehr. Auch wenn wir in vielen Punkten völlig anderer Meinung sind. Nach unserer Rückkehr werde ich detailliert berichten. Euer JT

PS: Da Facebook in Nordkorea nicht erlaubt ist, habe ich diesen Artikel nur über Umwege ins Netz stellen können.