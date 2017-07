Rahmennationen-Konzept: Die NATO will auch Nicht-Mitgliedsstaaten integrieren

Das von Deutschland entwickelte Rahmennationen-Konzept der NATO wird intensiviert. Erstmals nehmen mit Finnland und Österreich auch zwei Nicht-Mitgliedsstaaten an der NATO-Initiative teil. Selbst die neutrale Schweiz hat ihr Interesse bekundet.

Am Rande des NATO-Verteidigungsministertreffens in Brüssel am Donnerstag kamen die Verteidigungsminister der am sogenannten Rahmennationen-Konzept beteiligten Staaten zusammen, um ihre Zusammenarbeit zu bekräftigen. Das „Framework Nations Concept“ (FNC) wurde von…..