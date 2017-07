GASTBEITRAG: „Inzwischen ist die EIGENE Meinung in diesem Land verboten!“

Wir lieben das, worauf wir nicht verzichten wollen.

Aber wer liebt die Lüge? Nun, jeder der sie hinnimmt ohne zu klagen. Also ein großer Prozentsatz der deutschen Bevölkerung. Ein viel zu großer Prozentsatz. Vertrauensvoll den Mainstream lauschend, lasst ihr euch in eine Richtung lenken, die direkt in den Untergang führt.

Täglich werden unzählige Zeitungen,Zeitschriften gelesen und Nachrichten aus diversen TV Sender gesehen. Und das ganze noch während man nebenbei mit dem Smartphone spielt.

Ist ja auch nicht so wichtig. Die da oben werden`s schon richten. Das Verpasste hört ihr dann später im Vorbeigehen aus einem Radio flöten. Den Rest erzählt euch beim nach Hause kommen eure leichtgläubige Nachbarin. Dann könnt ihr euch eure umfassende Information selbst zusammenreimen. Ihr habt die Bild….