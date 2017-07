Finanzexperte Wolff: Italien ist eine Tretmine für das europäische Bankensystem

© REUTERS/ Alessandro Bianchi

Herr Wolff, zwei eher kleine Banken in Italien müssen vom Staat gerettet werden mit sehr viel Geld. Was ist so bedeutend an diesem Fall?

Was wir gerade in Italien erlebt haben, ist das nächste Kapitel in dem Buch „Die große Umverteilung von unten nach oben“. Zwei kleinere Banken sind Pleite….