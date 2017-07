Bildquelle: AP

Die Zeitung Sovershenno Secretno (Streng Geheim) setzt ihre Untersuchung des Absturzes der malaysischen Boeing über dem Donbass fort. Die Zeitung hat einen weiteren Teil von Dokumenten veröffentlicht, die Kiews Schuld an der Tragödie untermauern.

Journalisten der Zeitung haben eine Karte erhalten, namentlich einen geheimen Flugplan, der von dem Piloten der 299. Luftwaffenbrigade, Kapitän Vladislaw Voloshin erstellt und unterzeichnet worden ist. Der Plan wurde auch von dem Kommandeur der Militäreinheit A4104, Oberst Gennady Dubovik, genehmigt.

Die Ukraine behauptet weiterhin, daß sich an dem Tag, an dem sich die Tragödie ereignet hat, kein Militärflugzeug in dem dortigen Luftraum befand. Allerdings beweisen die frisch veröffentlichten Dokumente, daß die ukrainischen Beamten lügen.

Pravda.ru machte mit dem Chefredakteur von Sovershenno Secretno ein Kurzinterview:…..