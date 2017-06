Weg mit den Verkehrsstrafen!

Heute Morgen haben sie mir wieder leidgetan, in ihren blauen Uniformen, versteckt hinter einer Wegweisersäule an der Schnellstrasse. Mit der Radarfeuerwaffe im Anschlag warteten sie auf einer kilometerlang schnurgeraden, zweispurigen Strasse, dass irgendein verschlafener Pendler eine halbe Sekunde zu lang am Gaspedal stehen und mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit von 85 statt erlaubten 80 abgeschossen werden würde. Ka-ching! Da klingelt……