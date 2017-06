Anonymous: 3. Weltkrieg geht von Nordkorea aus – „Bürger erfahren als letzte davon“

Laut dem Hacker-Kollektiv „Anonymous“ soll der 3. Weltkrieg bald von Nordkorea aus beginnen. In einem neuen Beitrag warnt die Hackergruppe vor einer Eskalation des Konflikts. Bürger sollten sich auf ein Weltkriegs-Szenario vorbereiten.

Aus Sicht des Hacker-Kollektivs „Anonymous“ stehe der 3. Weltkrieg unausweichlich vor der Tür, so die Gruppe in einem neuen Beitrag. Aktuell spitze sich der Nordkorea-Konflikt zu und könnte mit atomaren Waffen ausgetragen werden. Auf der Halbinsel stünden alle Zeichen auf Krieg, so ein…..