Bricht der letzte Damm vor Europa? Massenproteste in Marokko

Marokko wird seit Wochen von Protesten heimgesucht. Die Menschen demonstrieren gegen Unterdrückung, Armut und Korruption. Der König hat auf die Proteste mit harter Polizeigewalt geantwortet. Nun weitet sich das Chaos auf weite Teile des Landes aus, wie zum Beispiel hier auf dem Video in Al Hoceima.

In westlichen Medien herrscht eine Art Nachrichtensperre über die Ereignisse in Marokko. Denn sollte auch Marokko fallen, wäre das der letzte Damm vor Europa und Millionen Afrikaner könnten daraufhin in spanischen Exklaven stürmen. Der neue französische Präsident Macron war bereits in Marokko und sicherte dem marokkanischen König militärische Unterstützung zu. Marokko soll außerdem auch im Streit mit Saudi Arabien liegen, weil Rabat sich im Golf-Konflikt offen auf die Seite von Katar gestellt hat, wie es zuvor schon die Türkei tat.