„Wahleinmischung“: US-Autor entlarvt „CIA-Komplott“ gegen Putin

Das Buch „Die Verschwörung, die Russland zum Sündenbock macht: Wie CIA und der Staat im Staat ein Komplott zur Verleumdung Putins schmiedeten“ („The Plot to Scapegoat Russia: How the CIA and the Deep State Have Conspired to Vilify Putin“) ist in den USA erschienen, so der Verfasser des Buchs Dan Kovalik.

Der Verfasser ist US-Journalist, Jurist und Aktivist der Bewegung für den Frieden sowie Professor der Rechtswissenschaften an der University of Pittsburgh in Pennsylvania.

Kovalik kritisiert die Konfrontation zwischen den USA und der Sowjetunion während des Kalten Krieges und schreibt, dass die USA sich weiter in die inneren….