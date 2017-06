Liebe Freunde! SCHAUT EUCH DIESES KURZE VIDEO AN! Es enthält eine Bilanz des Anti-IS-Krieges im Irak, die Euch von Politik und Medien weitgehend verschwiegen wird: MOSUL FÄLLT, ABER DIE WELTWEITE TERRORGEFAHR STEIGT. Was hat die US-geführte Koalition aus 68 Nationen und 100.000 Soldaten falsch gemacht? Auch Deutschland gehört dieser Koalition an.

Die Zahlen beruhen auf zuverlässigen Schätzungen sunnitischer und schiitischer Iraker aus Mosul, Ramadi und Falludja. Städten, die jetzt teilweise aussehen wie Hiroshima. Das soll kluge Antiterror-Politik sein? Euer JT