Die USA wollen in andere Länder durch UNO invasieren

Washington tritt für die Aufnahme der regionalen Filialen von «Al Qaedas» und «des Islamischen Staates» in die Liste der Terrororganisationen der UNO für das Erhalten der Möglichkeit auf, die Sonderoperationen auf dem Territorium der dritten Länder durchzuführen. Das berichtet die Zeitung «Iswestija» unter Berufung auf Quellen aus diplomatischen Kreisen.

Nach Angaben der Quelle sind Russland und eine Reihe anderer Länder gegen den Vorschlag der USA schon aufgetreten.

«Insbesondere tritt Ägypten dagegen auf, dass man gegen «Al-Qaida» auf der Sinaihalbinsel kämpft. In Kairo meint man, dass der Einschluss der regionalen Abteilung von «Al-Qaeda» in die internationale Liste die Anerkennung der Unfähigkeit der Behörden des Landes bedeuten wird, die Drohung selbständig schaffen», so die Quelle.