Irans Präsident Hassan Rouhani forderte während einer Kabinettssitzung am Mittwoch die Einheit in der islamischen Welt und sagte, die weltweite Eskalation des Terrorismus diene lediglich den Interessen Israels.

„Es ist klar, dass sie (die Israelis) den Terrorismus in der Region unterstützen. Je mehr terroristische Aktivitäten in der Region ausbrechen, desto mehr profitieren die Zionisten“, so Rouhani. „Heute passiert es selten, dass die Zionisten nicht ihre…..