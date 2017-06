Israel zerstört syrischen Panzer und strebt erneut einen 3. Weltkrieg an

Die Saringas-Lüge hat nicht funktioniert. Andere Machenschaften haben nicht funkioniert. Der Betrug an der internationalen Gemeinschaft hat nicht funktioniert. Trumps Angriff auf Syrien hat nicht funktioniert, obwohl er das amerikanische Volk vorsätzlich betrogen hat. Nun nimmt das israelische Regime die Dinge selbst in die Hand. Sie sind dabei loszuschlagen. Sie sind dabei Assad zu sagen, was sie ihm seit mindestens vier Jahren erzählen, daß er zu gehen hat.

Wenn Sie nicht der Meinung sind, daß Israel in Syrien den Ausbruch des 3. Weltkriegs anstrebt, wenn Sie immer noch zu dem Schluß kommen, daß es sich bei dem Regime um ein Problemkind im Mittleren Osten handelt, denken Sie über Folgendes nach: Das Regime hat kürzlich einen syrischen Panzer in der Region zerstört, ohne vorher die internationale Gemeinschaft zu…..