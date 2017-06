Das Goldene Zeitalter 59 – Der langsame Tod der Kabale

Bevor ich auf das eigentliche Thema dieses Aufsatzes eingehe, möchte ich etwas Angenehmes mit Euch teilen!

In vergangenen Aufsätzen hatte ich mehrmals an Hand von Beispielen versucht die Schönheit Gaias in der vierten Dimension zu beschreiben. Dies fällt selbst Menschen, welche diese graziöse Schönheit in Nahtoderlebnissen gesehen hatten schwer in Worten auszudrücken. Sie beschreiben diese wundervolle Welt ihrer Erfahrung, indem sie versuchen sie uns, mit unserer limitierten Sprache zu übermitteln. Es gibt statt den uns bekannten 3 Grundfarben tatsächlich 144 Grundfarben, welche die Menschen mit Nahtoderlebnissen im Zustand ihrer Ausleibigkeit sehen können, diese aber in Worten zu beschreiben für sie unmöglich erscheint. Man muss sie gesehen haben!

Menschen im Zustand der Bewusstseinserweiterung durch Meditation…..