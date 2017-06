Die ungebildeten amerikanischen Wähler wählen schon wieder falsch

Früher war, wie wir alle gut wissen, die Erde flach und lagerte auf dem Rücken einer Schildkröte, die wiederum stand auf einer anderen Schildkröte, und so weiter ad infinitum, „turtles all the way down“. Nun haben Drohnen die Rolle der Schildkröten übernommen, indem die Amerikaner jetzt eine Superdrohne entwickelten, die in der Lage ist, andere Drohnen zu vernichten und jetzt steht die Erfindung einer SuperSuperdrohne auf der Warteliste. Für die Zerstörung von Superdrohnen.

Heute (am 19.06) fanden im sechsten Bezirk des Bundesstaates Georgia außerordentliche Wahlen zum Kongress statt, worauf die Demokraten große Hoffnungen setzten und in den Kandidaten mit dem einfachen russischen Nachnamen Ossoff so viel Geld investierten, dass sie locker alle bisherigen…..