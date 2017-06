Das „Framework Nations Concept“: Fundament militärischer EU-Ambitionen

Quelle: Reuters

Im Jahr 2014 wurde das von Deutschland auf den Tisch gelegte Rahmennationen-Konzept auf dem NATO-Gipfel in Wales angenommen. Es sieht die strukturierte Zusammenlegung militärischer Fähigkeiten sowie deren Entwicklung in Europa vor. Das militärische EU-Konzept ist an den strategischen NATO-Planungszielen ausgerichtet.

von Dr. Kani Tuyala

Nicht nur bei der letzten Regierungspressekonferenz sorgte die Frage von RT Deutsch nach einer „Zusammenlegung“ der europäischen Streitkräfte und deren Konsequenzen für Kontroversen. Ohne Frage ist die Herausbildung einer „EU-Armee“ noch ferne Zukunftsmusik, und womöglich wird es sie….