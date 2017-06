Scahill & Greenwald: Warum erhalten Kriegsopfer nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie Terror-Opfer?

In diesem Video, das am 25. Mai 2017 von Democracy Now! produziert und von acTVism Munich ins Deutsche übersetzt wurde, sprechen Glenn Greenwald & Jeremy Scahill darüber, wie westliche Mainstream-Medien über zivile Opfer zuhause und im Ausland berichten.

Sollte die Berichterstattung wie im Fall Manchester auf alle Kriegsopfer ausgeweitet werden? Warum, warum nicht?

Warum wir nicht über den Zusammenhang zwischen westlichen Militärinterventionen im Mittleren Osten und der Flüchtlingskrise bzw. der Zunahme von Terrorismus berichtet?

All dies und mehr wird im folgenden Video adressiert: Video und mehr…..