SCHLÄFST DU NOCH ODER SCHWEBST DU SCHON?

Gehörst du zu denen die den Eindruck haben, dass nicht alles so rund läuft wie es sollte? Ich meine nicht nur im persönlichen Bereich, vielleicht hast du da ja sogar alles einigermaßen für dich in Ordnung gebracht, sondern in deinem Umfeld. Da gibt es gesellschaftliche Entwicklungen, politische Entscheidungen, wirtschaftliche Interessen und angebliche globale Veränderungen. Und irgendwie scheint es sich bei dem ganzen „Erwachen“, das doch angeblich gerade stattfindet, nicht zum Besten zu entwickeln.

Oder bist du bei den „Erwachten“, die sich fast schon im Licht auflösen und auf dem Weg in die fünfte Dimension einfach diese Erde, mit all ihren leidigen Schwierigkeiten, hinter sich lassen?

Wenn du in deiner heile Welt Glocke sitzen bleiben möchtest, dann empfehle ich dir jetzt sofort mit dem Lesen dieses Artikels aufzuhören und eine Engelsmeditation zu machen, wenn du aber wirklich etwas verändern möchtest, dann lies weiter.

Es ist wie bei den echten Märchen: zwischendurch wird es ganz schön…..