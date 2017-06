Fingerabdruck in der Wikipedia – Skeptikerbewegung agiert international!

Am Beispiel der Friedensforscher Daniele Ganser und Ola Tunander ist über verschiedene Sprachen hinweg nachweisbar, dass hier u.a. die Skeptikerbewegung und scheinbar Linksradikale in Norwegen und in Deutschland gleichermaßen aktiv ist.

Beide Friedensforscher werden als Verschwörungstheoretiker, rechtsradikal, antisemitisch und antiamerikanisch gebranntmarkt, obwohl dies nicht der Wahrheit entspricht. Video 13 Min.



