Streit zwischen Saudi Arabien und Katar eskaliert

Saudi Arabien und weitere arabische Länder wollen an den Sanktionen gegen Katar festhalten. Jetzt will Katar antworten, indem es die wahren Hintergründe von den Anschlägen vom 11. September 2001 offenlegen wird. Nach ersten Ankündigungen soll Osama Bin Laden in Wirklichkeit nicht hinter den Anschlägen von 9/11 stecken. Für Saudi Arabien könnte die ganze Geschichte mit diesen Enthüllungen nun ganz bitter werden.

Zuvor hatte Katar schon angedeutet, dass Saudi Arabien und die VAE auch in dem Putschversuch gegen den

türkischen Präsidenten, Recep Erdogan, verwickelt sein sollen. Die Türkei reagierte und schickte Truppen nach Katar, um das kleine Emirat vor Saudi Arabien zu schützen.

Für Wahrheitssucher auf der ganzen Welt könnte diese jetzt begonnene Schlammschlacht zwischen den beiden Terrorstaaten eine gute Gelegenheit werden, die wirklichen Hintergründe von verschiedenen Ereignissen aus der Vergangenheit zu erfahren. Wir dürfen also gespannt sein, was noch so alles an die Öffentlichkeit gelangen wird.