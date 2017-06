Krieg gegen den Jemen: Saudis setzen perfide Taktik gegen Zivilisten ein

Saudi-Arabien setzt im Krieg gegen den Jemen angeblich sogenannte Double Taps ein. Dabei handelt es sich um Angriffe, die in zwei Wellen erfolgen. Der zweite Schlag zielt darauf ab, die nach dem ersten Schlag herbeigeeilten Helfer zu treffen.In der Vergangenheit hatte Saudi-Arabien bereits in ähnlicher Weise Trauerfeiern angegriffen. Dieses Vorgehen wurde von der UN verurteilt. Im Jemen herrschen Hunger und Krankheiten. Der Krieg der saudischen Koalition richtet sich gegen die jemenitische Bevölkerung. In den westlichen Medien findet dieses Elend jedoch kaum Erwähnung.

