© AFP

Britische Medien haben den Tod von Hunderten von Menschen, die ihr Leben in der Grenfell Tower Feuer im Westen von London verloren haben, zensiert, hat ein Einwohner der Stadt gesagt.

Die mehr als 500 Menschen, die von Grenfell Tower Feuer nicht berücksichtigt wurden, sind tot , Nadia, deren Familienname nicht gegeben wurde, sagte dies der Press TV.

London Polizeikommandant Stuart Cundy sagte Reportern am Samstag, er befürchtet dass 58 Menschen tot sind.

Berichten zufolge beherbergte das Gebäude etwa 600 Personen.

Nadia erklärte dem Pressekonzern in London, Camilia Shambayati, dass nur 76 von etwa 600 Leuten, die in dem Gebäude wohnten, in dem sie aufwuchsen, dass mehr als 500 Einwohner noch fehlten.