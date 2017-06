Wahlbeteiligung in Frankreich auf Rekordtief (43%): Vive la Révolution 2017!

Die Franzosen sind hellwach; Gott sei Dank! Was uns die Lügenpresse als Wahlerfolg verkaufen will, ist in der Tat das grösste Wahldebakel der Geschichte Frankreichs. Macron wird in der Regierung zwar eine absolute Mehrheit hinter sich haben, auf das Volk wird er aber kaum zählen können. Bei einer Wahlbeteiligung von 43% (gemäss Hochrechnung) müssten bei jedem gesunden Menschenverstand die Alarmglocken leuchten.

Zugegeben, das Bild ist unschön und stillos. Es wiederspiegelt aber die Realität. In der Politik gibt es keinen Platz für Kosmetik. Fakt ist, dass…..