Russland hat sein letztes Wort noch lange nicht gesprochen!

Kurze Analyse. Der US-Senat hat neue Sanktionen gegen russische und damit auch russisch-europäische Gas-Projekte beschlossen und droht damit nun auch den EU-Konzernen, was an der aktuellen harschen Reaktion von Sigmar Gabriel (DE) und Christian Kern (Österreich) deutlich abzulesen ist.

Doch viele wissen gar nicht, dass Russland nicht nur am US-dominierten Finanzsystem der Welt am Tropf hängt, sondern eben auch die USA am russischen Tropf hängen, so dass Russland sein letztes Wort noch lange nicht gesprochen hat!

1.) Erdgas. Russisches Erdgas macht in vielen EU-Staaten 25-100 % der gesamten Gas-Versorgung aus, u.a. da das natürliche russische Erdgas über Pipelines kommend konkurenzlos günstig für Europa ist. So war es vor 50 Jahren, so ist es heute und so wird es auch in 50 Jahren sein.

Resumée: Selbst in den schlimmsten Jahren des Kalten Krieges war die Sowjetunion (also auch Russland) ein stets zuverlässiger Gas-Lieferant nach Westeuropa & Deutschland. Selbst die Araber hatten ihre Öl-Lieferungen als Druckmittel komplett eingestellt, die „Russen“ aber nie. Die Sowjets hatten ihr Gas nie als „Sanktionskeule“ genutzt, so dass auch Russland dies nicht machen wird. Russland denkt pragmatisch – entgegen jeglicher Propaganda darüber. Die russische „Gas-Keule“ ist genau das was die USA in den Russland-EU-Beziehungen wollen, um den Europäern ihr “teures aber zuverlässiges“ US-Gas dreifach teuer anzudrehen. In Moskau versteht man das nur all zu gut. In Wien und Berlin mittlerweile scheinbar auch.

2.) Titan. Ohne Titan aus Russland können Boeing, Airbus, Bombardier……