„Was ist denn der Unterschied zwischen dem FBI-Direktor und Herrn Snowden?“ fragte Wladimir Putin während dem alljährlichen „Frage und Antwort Marathon“ im russischen TV, wo jeder den Präsidenten Fragen stellen kann und er sie live beantwortet. Beide seien geheime Informanten, sagte er, nur Comey gab seine Gespräche mit Präsident Donald Trump an die Presse weiter. Das qualifiziere Comey für politisches Asyl in Russland, so wie Edward Snowden es erhalten hat.

Putin trat Washington ins Schienbein in dem er sagte, „übrigens, wenn er (Comey) unter irgendeiner Verfolgung ausgesetzt wird, im Zusammenhang damit, sind wir bereit ihm politisches Asyl zu…..