Afghanistan: der längste US-Krieg ist tödlicher denn je

In diesem Video, das von The Real News Network produziert wurde, spricht Matthew Hoh über Afghanistan und den längsten Krieg in der US-Geschichte. Hoh ist Senior Fellow am US Zentrum für Internationale Politik und ehemaliger Direktor der Afghan Study Group.

Warum entsenden die USA weitere Truppen nach Afghanistan, obwohl dort bereits 9000 stationiert sind?

Welche Optionen sollten die USA darüber hinaus in Erwägung ziehen? Sind Verhandlungen mit den Taliban eine davon? Wären sie daran überhaupt interessiert?

Können weitere militärische Interventionen jemals Frieden und Stabilität bringen?

Wieso unterstützten die USA weiterhin Pakistan, obwohl Teile der pakistanischen Regierung die Taliban unterstützen?

All dies und mehr wird im unten stehenden Video adressiert. Hier……