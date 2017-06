20 Millionen Moslems demonstrieren gegen den IS und die Mainstreampresse schweigt

Arbaeen ist ein schiitisches Trauerfest, das in der letzten Ausgabe zu einem historischen Erreignis wurde. Rund 20 Millionen Moslems marschierten durch ein vom IS kontrolliertes Gebiet und riskierten dabei ihr Leben. Sie nutzten ihr Trauerfest um beherzt gegen den IS und den damit verbundenen Terrorismus zu protestieren. Leider wurde der historische Event von der Mainstreampresse regelrecht ignoriert. Schade, denn dieser Friedensmarsch hätte ein versöhnliches Potenzial gehabt und die aktuellen Spannungen zwischen den Moslems und den westlichen Kulturen entschärfen können.

Die Moslems für den Terrorismus verantwortlich…..