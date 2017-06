Your Phone Your Data (light) – Android unter Kontrolle Teil1

1. Das Android-Universum

Die Resonanz auf die Artikelserie »Your phone – Your data« (YPYD) war / ist überwältigend. In dieser siebenteiligen Artikelserie haben wir euch aufgezeigt, wie ihr Schritt für Schritt die Herrschaft und Kontrolle über euer Android Smartphone zurückerlangen könnt. Allerdings gab es dabei einen Haken, den wir mit der vorliegenden Artikelserie adressieren wollen. YPYD basierte auf einem gerooteten Gerät. Nur mit einem gerooteten Gerät konntet ihr unserem Weg folgen.

Da wir durch die Resonanz auf YPYD jedoch schnell feststellen mussten, dass der von uns beschrittene Weg wenig »verbraucherfreundlich« war, haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie wir bei nicht gerooteten Geräten, ein ähnliches Ziel erreichen können. Nämlich……