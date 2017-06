Mattis: USA bekennen sich weiterhin zu globaler Intervention

Sagt, es wäre eine „lausige” Welt, wenn Amerika nicht ständig intervenieren würde

Jason Ditz Antikrieg

In einer Rede am Wochenende vor einer Konferenz in Singapur drängte Verteidigungsminister James Mattis die Welt dazu, mit den Vereinigten Staaten von Amerika „Geduld zu haben,“ während diese sich auf die Wahl eines neuen Präsidenten einstellen. Er bestand darauf, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich weiterhin verpflichtet fühlen, sich in weltweiter Intervention zu engagieren, und dass das „sehr tief in der amerikanischen Psyche verwurzelt ist.“

Mattis betonte, dass das 20. Jahrhundert mit jeglicher Vorstellung Schluss gemacht hat, dass Amerika nicht ständig in der Welt interveniert, und dass die Amerikaner wüssten, das es eine „lausige Welt“ wäre, wenn sie nicht ununterbrochen in die Angelegenheiten anderer Länder verwickelt wären.

Die Äußerungen waren hauptsächlich an eine Zuhörerschaft von US-Alliierten gerichtet, die Präsident Trump nicht mögen, und während er versuchte, diesen zu versichern, dass sich nichts in Bezug auf die Politik der Vereinigten Staaten von Amerika geändert habe, sagten andere Regierungsvertreter, dass sie den Eindruck haben, dass das, was Mattis sagt, etwas ganz anderes ist als was Trump selbst sagt.

Trumps geäußerte Position stimmt ja wirklich nicht immer mit dem überein, was er letztlich macht, und mit einer Reihe von Exgenerälen in Spitzenpositionen, die alle ihre Karrieren im Rahmen der interventionistischen Politik der Vereinigten Staaten von Amerika gemacht haben, erscheint die Vorstellung fraglich, dass Amerika sich für etwas anderes engagieren wird als für aggressive Einmischung.