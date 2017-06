Schuld und Lügen – wie die illegale Besatzung Palästinas legitimiert wird!

Remixed by Designer – OriginalPhoto by StateofIsrael

Am 10. Juni endete der sogenannte Sechstagekrieg, der in Wirklichkeit in einem Tag für die übermächtige „jüdische Verteidigungsarmee“ siegreich entschieden war, und mit einem Nasra, dem arabischen Wort für „Juni Rückschlag“, für das ägyptische Militär endete. Schließlich hatte die IDF fast doppelt so viele Soldaten zur Verfügung wie die ägyptische Armee mit 50.000 Soldaten, die gegen eine hochaufgerüstete und schon damals mehr als überlegene IDF so gut wie keine Chance hatte. Von einem Moment zum anderen waren die zionistischen „Präventivkrieger“ zu einem mehrfachen des Landes gekommen als jemals zuvor. Durch die Einnahme und Besetzung der ägyptischen Sinai-Halbinsel, des Gazastreifens, sowie den syrischen Golanhöhen, war Israel dem Ziel der…..