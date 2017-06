News aus Lettland

– Norwegische , italienische und litauische Panzer und Soldaten im Rahmen der Nato- Saber-Schlag unweit von russischer Grenze.

________________________________________

– Dies ist eine US-geführte kombinierte Land und Luftlandeübung an der Grenze zu Russland, die Putin als Provokation sieht. Die aktive Phase hat begonnen in Adazi.

– Ausserhalb von Adazi und dessen Militärstützpunkt der lettischen Armee und zwar in den Landkreisen Amata, Mälpils, Oger, Ropazu, Salaspis und Stopinu , also unweit der russischen Grenze in den tiefen Nadelwäldern werden Unmengen an Kriegsgerät bewegt und Manöver abgehalten.

Wem würde es auffallen, wenn nach den Kriegsspielen der ein oder andere Panzer nicht mehr zurück kommt und gut getarnt in den tiefen Wäldern Lettlands im Unterholz auf seinen Einsatz wartet, der lange nach der Übung angeordnet werden könnte? Klick letztes Bild für Quelle und mehr Bilder….

