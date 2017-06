Omran der kleine Junge der von den NATO-Medien für Propaganda missbraucht wurde

Könnt Ihr euch noch an diesen Süßen Jungen erinnern, an Omran?

Der kleine Junge, welcher völlig still und zugerichtet im Krankenwagen saß? Unsere Medien haben natürlich maßlos Propaganda betrieben und dies der syrischen Regierung in die Schuhe geschoben, obwohl die Rebellen das Haus von Omran und seinen Eltern vollkommen zerstört haben und er deshalb so verstört und zugerichtet da saß. Ali der Vater von Omran erzählt euch was er bekommen hat, damit man solche Fotos und Videos veröffentlichen kann. Wie die White Helmets ihn ausgenutzt haben, um vom kleinen Omran zu profitieren. Man hat dem Vater 8.000$ und Hilfe geboten, wenn er sein Land verrät und sich gegen die Regierung ausspricht. So leicht läuft Propaganda.

– Es ist keine wortwörtliche Übersetzung, der Sachverhalt wurde kurz zusammengefasst