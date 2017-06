EU-Visafreiheit für Ukraine: Erleichterung für Touristen und Einfallstor für illegale Beschäftigung

Ab 11. Juni dürfen die Ukrainer visumsfrei in die EU einreisen. Bereits jetzt sind Millionen Ukrainer außer Landes beschäftigt, allein in Polen sind es über eine Million. Was aber bringt nun die neue Visaregelung für Touristen und potenzielle Arbeits-Migranten?

Die Frage der Visafreiheit für die Ukraine ist hoch politisiert. Der Maidan-Mythos, der in vielen deutschen Medien kolportiert wird, besteht im Wesentlichen darin, dass die Ukrainer für das Abkommen mit Europa auf dem Platz der Unabhängigkeit ausharrten und Europa sie dafür mit dem…..