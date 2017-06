Wer sie noch nicht kennt: Die Firma Deagle

Die Firma Deagle handelt mit militärischen Informationen. Deagle ist sozusagen ein Nachschlagewerk für alle Armeen und Regierungen, dieser Welt über den bestand von Waffen und Munitionen weltweit. Das bedeutet Deagle führt einen Katalog über den Bestand dieser Dinge in den einzelnen Ländern. Und die Informationen darüber erhält Deagle aus den einzelnen Ländern, sprich von den jeweiligen Regierungen. Darüber hinaus versorgt Deagle Militärs und Regierungen mit den neuesten Entwicklungen auf den Waffenmarkt. Neben dem Ministry of Defence verfügt Deagle eine ganze Reihe illustrer Kunden wie zb CIA, FBI, NSA, US Army, Mossad, Nato, EU. Und auch das ist eine grobe Übersicht. Man muss sich das so Vorstellen, dass die Firma Deagle mit allen wichtigen Geheimdiensten und Armeen der westlichen Welt zusammenarbeitet.

Dadurch dass Deagle mit diesen Unternehmen zusammenarbeitet, hat Deagle Zugang zu Informationen, die anderen verwehrt bleiben.

Ein Unternehmen wie die Firma Deagle könnte es sich gar nicht leisten, irgendwas ins Internet zu stellen, was nicht Hand und Fuß hat. In diesem sensiblen Sektor, in dem Deagle tätig ist, geht es um Vertrauen und Seriösität. Die Firma Deagle veröffentlichte eine Hochrechnung, die ihrer Meinung nach und auf Grund der Informationen die ihr zur Verfügung stehen, die Bevölkerung in vielen Ländern bis zum Jahr 2025 aussehen wird bzw wieviel Bevölkerung diese Länder haben werden. Die Firma Deagle prognostiziert Millionen von Bevölkerungsschwund in verschiedenen Ländern. Woher hat Deagle diese Informationen dass sie sich trauen diese Liste ins Internet zu setzen. Es ist keine Verschwörungstheorien die auf Hören. Die Zahlen ändern aber immer wieder. Die Liste von Deagel hier…….

Video über Deagel….klick Bild……