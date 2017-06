CNN: USA VERLEGEN ATOMWAFFENFÄHIGE B52-BOMBER – UM AN RUSSISCHER GRENZE ZU „ÜBEN“ !

Die USA setzen ihre Provokationen gegen Russland in Europa weiter ungehindert fort, weil gerade die Europäer de facto alles schweigend mitmachen. Und so verlegen die USA nun mehrere schwere und atomwaffenfähige B52-Bomber zu „Übungen“ nach Europa, um unmittelbar an der „Türschwelle“ zu Russland, sprich der russischen Grenze zu „üben“. Jeder B52-Bomber trägt 30 Tonnen Bomben.

Quelle: