Petrodollar in Gefahr: Chinas Yuan auf dem Weg zur Weltwährung?

Seit längerer Zeit wird dem Petrodollar das Ende prophezeit. Bislang hat er sich bewährt. Chinas neuer Angriff könnte ihn aber endgültig ablösen. Auch der Goldpreis könnte darunter leiden.

Abkommen zwischen China und Saudi-Arabien

Im März wurde bekannt, dass sich Saudi-Arabien und China auf eine wirtschaftliche Zusammenarbeit geeinigt haben. Das Abkommen hat ein Volumen in Milliardenhöhe. Während des Besuchs von König Salman bin Abdulaziz in Peking unterzeichneten er und Chinas Präsident Xi Jinping Investitionserklärungen im Wert von 65 Milliarden US-Dollar. China bezeichnete Saudi-Arabien als „globalen Partner im Aufbau einer neuen Seidenstraße“. Bereits seit 2015 ist China Saudi-Arabien wichtigster Handelspartner. Unter anderem wird China in Energie, Finanzen und Raumfahrt investieren. Für das Handelsnetz, das bis nach Europa und Afrika reicht, investiert China…..